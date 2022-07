Charleroi dévoile son nouveau maillot "home"

Comme de coutume à l'approche de la nouvelle saison, le Sporting de Charleroi a dévoilé le look de son nouveau maillot domicile. Outre "le noir et blanc pour la tradition", on trouve une touche "de doré pour l'ambition", a expliqué le club sur son compte Twitter. Unibet reste le sponsor principal à l'avant de la vareuse concoctée par l'équipementier Kappa.