Charleroi a entamé ses six jours de stage aux Pays-Bas

Confirmés ces derniers jours, les départs en prêt de Valentine Ozornwafor (Sochaux, Ligue 2) et Didier Desprez (Paris Atletico, National) ont réduit l’effectif d’Edward Still pour ces six jours de stage au Bilderberg Groot Heideborgh de Garderen (Pays-Bas). L’entraîneur du Sporting a dès lors convoqué les jeunes Roméo Monticelli (ailier, 16 ans) et Jason Dalle Molle (défenseur, 17 ans) pour compléter son noyau (23). Blessés, Van Cleemput et Boukamir sont restés en Belgique.

C’est la deuxième année que Charleroi prend ses quartiers dans cet établissement situé au cœur d’une zone boisée, à quelques centaines de mètres des terrains d’entraînement loués au club amateur de Veluwse Boys. Les saisons précédentes, Charleroi avait opté pour Mierlo (Pays-Bas) ou, plus récemment, pour Kamen (Allemagne). Mais Edward Still, qui avait déjà apprécié les commodités disponibles à Garderen lorsqu’il travaillait dans le staff d’Ivan Leko, a décidé d’y revenir. Au total, la délégation carolo est composée de 49 personnes, mais toutes - dont le président Fabien Debecq - ne séjourneront pas les six jours. Tout compris, ce stage coûte environ 60 000 euros.

Le timing de ce rituel d'avant-saison, qui prendra fin seulement huit jours avant le premier match de championnat (le 23 juillet contre Eupen), peut sembler tardif. La majorité des clubs de D1A sont en effet déjà rentrés, notamment le Standard, qui logeait jusqu'à samedi dans le même hôtel. Ce timing est une autre volonté de l'entraîneur carolo, qui espérait pouvoir travailler avec son groupe au complet et y intégrer les nouveaux - qui se font attendre, excepté le gardien Pierre Patron. "On veut aller plus loin dans les automatismes de jeu […] et commencer à se focaliser sur le dernier tiers du terrain", avait déclaré Still vendredi après la défaite en amical contre Seraing (1-2).

Pour leur première courte séance, vers 18 h, les joueurs ont notamment effectué un jogging dans les bois. Les choses sérieuses reprendront ce lundi.