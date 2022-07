Premières séances d’entraînement ce lundi à Garderen pour les Zèbres. Zaroury n’y a pas participé mais Badji et Andreou ont repris.

Charleroi : Zaroury ménagé, Badji et Andreou avec le groupe (VIDEOS)

Alors que le soleil a tardé à pointer le bout de son nez dans l’après-midi, c’est d’abord sous un ciel gris que les Carolos ont participé à leurs premiers entraînements du stage, ce lundi à Garderen. En matinée, la séance, assez intense, était composée de différentes séries de courses répétées entrecoupées d’exercices de possession de balle avec ou sans finition dans des petits buts.

21 joueurs étaient sur la pelouse, dont les quatre gardiens.



Anass Zaroury (dos) est resté à l'hôtel tandis qu'Anthony Descotte (ischios) a travaillé à part avec le kiné.



Rayons bonnes nouvelles, on peut noter que Stelios Andreou, remis d'une légère blessure aux ischios, a repris avec le groupe. Il est légèrement en retard de condition tout comme Adem Zorgane et Ali Gholizadeh qui étaient rentrés un peu plus tard après leurs matchs internationaux.





De son côté, Youssouph Badji, qui ne semble plus souffrir du pied et qui s'entraînait jusqu'ici sans contact, a enfin pu prendre part aux exercices avec duels. De bon augure pour l'attaquant sénégalais mais aussi pour Edward Still qui attend toujours l'arrivée d'un avant-centre confirmé.

Après-midi, la séance était plus ludique. Après une petite opposition lors de laquelle il était principalement demandé aux deux équipes de varier l'orientation du jeu et de se défaire du pressing, les Zèbres, par équipes de cinq ou six, se sont affrontés lors de petits jeux d'adresse.