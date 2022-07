Hosseinzadeh, un dossier compliqué pour Charleroi

Depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines, le nom d’Amirhossein Hosseinzadeh revient régulièrement comme recrue potentielle à Charleroi. Pour la direction, il ne s’agit à première vue pas d’une priorité absolue de ce mercato estival mais elle croit beaucoup en lui et le verrait comme un renfort d’avenir. Le milieu offensif (21 ans) d’Esteghlal FC, champion en titre, est considéré comme l’un des plus grands talents au pays et est d’ailleurs déjà international. Sa valeur marchande a sérieusement augmenté ces derniers mois et approche le million d’euros.

Charleroi, via les connexions iraniennes de Mehdi Bayat, est séduit par le joueur même s’il sait qu’il lui faudra du temps pour s’adapter. Selon nos informations, Hosseinzadeh s’estime prêt à rejoindre l’Europe. Peut-être pas comme titulaire immédiat, bien sûr, mais surtout dans le but de poursuivre son développement.

Mais alors, qu’est-ce qui coince dans la transaction ? D’abord, plusieurs clubs sont intéressés par ses services. Mais surtout, selon la presse iranienne, Hosseinzadeh serait englué dans une querelle politico-sportive. En effet, le joueur avait, dit-on en Iran, un accord avec Ahmed Madadi, l’ancien président du club iranien, pour pouvoir rejoindre l’Europe en cas d’offre fixée à 250 000 dollars. Sauf qu’Esteghlal, institution très proche du pouvoir de Téhéran, a changé de président. Et que ce dernier, Mostafa Ajorlou, n’entend pas libérer sa pépite pour une telle somme alors qu’il pourrait en obtenir trois ou quatre fois plus.

Le joueur pourrait-il se libérer de sa clause libératoire ? Charleroi parviendra-t-il à régler ce dossier épineux ? Il y a quelques jours, Hosseinzadeh a livré un début de réponse : "J'espère que quelque chose de bien arrivera. Au club d'Esteghlal et à moi." Bref, le dossier pourrait encore durer.

