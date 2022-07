Charleroi: finition et mise en place au programme, Zaroury de retour (VIDEOS)

Avant le premier des deux entraînements du jour, ce mardi à Garderen, les joueurs d'Edward Still ont commencé la journée par des exercices de puissance, en salle.



Ensuite, sur le terrain et sous le soleil, ils ont notamment effectué des exercices de circulation de balle en plusieurs équipes. Des séries de sprints courts puis des jeux d'adresse ont suivi.



Absent la veille, Anass Zaroury y a participé normalement. Seul Anthony Descotte a travaillé à part, avec le kiné.



Dans l'après-midi, les deux jeunes gardiens Martin Delavallée et Matteo Chiacig ont été mis à rude contribution lors d'exercices de finition devant le but. Wasinski, Petkevicius, Zorgane et Gholizadeh se sont montrés particulièrement adroits. La séance s'est terminée par une mise en place tactique sur trois quarts de terrain suivie de corners défensifs.



Le seul petit pépin à signaler est l'arrêt précoce d'Adem Zorgane, en délicatesse au niveau de la cuisse.