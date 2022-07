Gholizadeh doit redécoller à Charleroi: “Je me sens déjà fit et prêt”

Le sourire aussi éclatant que l’un de ses enchaînements crochet-frappe enroulée, Ali Gholizadeh a accepté de se retourner sur sa saison 2021-2022 digne des montagnes russes. Le milieu offensif iranien (26 ans) a également évoqué sa fierté de (sauf catastrophe) disputer la Coupe du monde au Qatar en novembre, et la difficulté d’orienter son avenir, cet été, à quatre mois d’une telle échéance.

Sa saison 2021-2022

"Le départ de Nicholson m’a un peu troublé"

Ali Gholizadeh pose un regard critique et lucide sur la saison écoulée, faite de découvertes d'un nouveau staff et de nombreux changements dans l'effectif mais aussi dans l'organisation tout autour. Une saison - sa cinquième à Charleroi - qu'il a entamée fatigué. "J'étais rentré presque deux semaines plus tard que le reste de l'équipe à cause de l'équipe nationale et j'ai été légèrement blessé au genou, ce qui m'a empêché de jouer tous les matchs", rembobine le numéro 8 carolo, qui a mis un peu de temps à monter en puissance. "Quand je me suis senti mieux physiquement, j'ai retrouvé la connexion avec l'équipe et j'ai commencé à être décisif."

Il a inscrit quatre buts et donné une passe décisive rien qu'en octobre pour un total, sur l'ensemble de la saison, de huit buts et cinq assists. Sauf que fin décembre il a subi un nouveau coup de mou consécutif au départ de Shamar Nicholson, transféré au Spartak Moscou. "On évoluait ensemble depuis plus de deux ans. On se trouvait facilement, on savait par cœur ce que l'autre voulait comme ballon ou quelle course il allait faire. Son départ m'a un peu troublé parce que j'ai dû m'adapter à un nouveau type d'attaquant. Heureusement, Bayo est un bon joueur, donc on y est arrivés après quelques semaines."

Il n'empêche, Gholizadeh n'a plus été aussi percutant par la suite. "Je sais que je dois faire mieux."

Certaines critiques sur ses performances inégales se sont accentuées. "Les gens ne s'imaginent peut-être pas que, pour des joueurs offensifs comme moi, qui doivent alimenter les attaquants en bons ballons, ce n'est pas simple de s'adapter aux nouveaux joueurs qui nous entourent, à leurs déplacements, leur profil… Mais les critiques font partie du football."

Sa préparation et la nouvelle saison

"Pas d’inquiétude à cause des matchs amicaux"

Pour la première fois depuis un bail, Gholizadeh ne connaît aucun problème physique durant cette préparation estivale. "Précédemment, j'avais systématiquement une gêne ou une petite blessure. Pas cette fois. Cela me libère mentalement et me procure une motivation supplémentaire", assure-t-il, bien qu'il ait encore repris les entraînements plus tard que les autres après avoir disputé des matchs avec l'Iran en juin. "Je me sens fit, prêt physiquement. On travaille bien. Et comme c'est la deuxième saison avec le coach Still, on sait exactement ce qu'il attend de nous, comment il veut faire fonctionner l'équipe."

Une équipe qui a vécu des hauts et des bas durant ses matchs amicaux. Le dernier en date (défaite 1-2 contre Seraing, le 8 juillet) a mis en lumière la fatigue qui habite ce noyau en attente de renforts. "Il ne faut pas être inquiet, ce sont des matchs sans enjeux", tient à rassurer Gholizadeh, qui sort la carte de l'optimisme. "Si tu perds ces matchs, c'est que quelque chose ne va pas. Et donc cela permet de travailler sur ces aspects-là. À l'inverse, parfois, quand tout va trop bien en préparation, tu te reposes sur tes acquis, l'équipe se relâche et, finalement, tu loupes ton début de saison. Je ne dis pas que c'est bien de perdre des matchs, parce qu'on n'aime pas ça, même les amicaux, mais ils doivent nous aider, pas nous inquiéter."

Selon lui, il est bien trop tôt pour parler d'objectif pour la saison qui se profile. "On travaille, on fait de notre mieux et on verra match après match où cela nous mènera."

Son futur et la prochaine Coupe du monde

"Cela pourrait me desservir de déjà m’y projeter"

La deuxième partie de cette année 2022 s'annonce primordiale pour Ali Gholizadeh. Quatre ans après la petite déception de sa non-sélection pour la Coupe du monde 2018, il devrait bien faire partie des 26 Iraniens sélectionnés, en novembre prochain au Qatar. "À l'époque, je jouais peu avec l'Iran et j'allais découvrir le football européen, mais, cette année, j'ai plus de chances d'être appelé et de jouer", ambitionne le virevoltant gaucher. "Ce serait une énorme fierté de figurer dans la sélection alors que le pays compte presque 90 millions d'habitants. La Coupe du monde, c'est le rêve de tout joueur."

Le sélectionneur Dragan Skocic - qui aurait été démis de ses fonctions ce mardi, selon l'agence de presse nationale iranienne Irna -, avait prévenu Gholizadeh : il devra jouer et prester pour être titulaire. "C'est normal", commente-t-il. "Si tu ne joues pas régulièrement dans ton club, comment pourrais-tu prétendre à jouer au Mondial et être performant ? D'ailleurs, tu ne dois pas juste jouer, mais idéalement faire des choses spéciales, te montrer, être décisif." Inévitablement, s'il opte pour un transfert vers un grand club cet été, ses chances risqueraient de s'amenuiser. "C'est vrai", sourit-il avant de laisser un silence.

Son nom circule entre autres en Turquie. "Sur Instagram, je reçois beaucoup de messages de fans de Besiktas (sourire). Bien sûr que je préférerais jouer dans l'un des cinq grands championnats européens (NdlR : il apprécie particulièrement la Liga), mais je ne me prends pas la tête, on verra ce qui se passe. Je suis focalisé sur Charleroi."

Car il est conscient que c'est le meilleur moyen de retrouver ses sensations et de casser la baraque à quelques mois d'un tournoi majeur qui habite déjà son esprit. "Je ne veux pas mentir : bien sûr que je pense à la Coupe du monde. Mais je sais que si je m'y projette trop, ça pourrait me desservir et influencer négativement mes performances. Ou, pire, peut-être provoquer une blessure. Donc clairement, le plus important, c'est le moment présent. Travailler, me concentrer et aider l'équipe, c'est ce qui compte le plus pour moi. Si j'y arrive, c'est que je serai bon et décisif. Je dois penser dans cet ordre-là."