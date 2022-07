Pierre Patron, ambitieux avec Charleroi : "Je ne suis pas là en touriste"

Je me suis un peu renseigné sur la presse belge avant de vous rencontrer. J'ai déjà lu ce que vous avez fait récemment." Pierre Patron (24 ans), tout juste transféré en provenance du Mans FC, aime savoir où il met les pieds. C'est donc en connaissance de cause qu'il a accepté avec enthousiasme de relever le défi proposé par Charleroi. Découverte.

Quel est votre sentiment depuis votre arrivée ? Saviez-vous que Charleroi s’était déjà renseigné à votre sujet la saison passée ?

"Le président (NdlR : Mehdi Bayat, l’administrateur délégué) me l’a dit mais il paraît que Le Mans avait fermé la porte. Cette fois, tout s’est déroulé rapidement, en un peu plus d’une semaine. J’ai eu le coach et l’entraîneur des gardiens au téléphone avant de signer. Je suis très heureux et très excité de rejoindre ce projet. Charleroi a encore disputé les playoffs pour espérer viser l’Europe la saison dernière… Je sens que je peux progresser plus vite qu’en France. À côté de ça, j’ai été très bien accueilli. Tout le monde a eu un mot gentil pour moi."

Au Mans, vous étiez titulaire depuis deux saisons et demie. Ici, vous arrivez comme substitut d’Hervé Koffi. Le switch n’est-il pas trop douloureux mentalement ?

"Le coach a été clair, il ne m’a pas vendu du rêve. Il m’a établi les choses telles qu’elles sont. Je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre et que je suis en pleine découverte d’une nouvelle mentalité. J’arrive en tant que no 2 mais pas en touriste. Je suis là pour épauler Hervé et le rendre meilleur mais s’il connaît un souci et que j’ai l’occasion de jouer, je devrai être le meilleur possible. Tout comme je sais que, si je ne donne pas satisfaction, le club pourrait être tenté d’aller chercher un autre gardien en janvier."

Que saviez-vous de Charleroi avant de signer ?

"Que c’était un club suivi et très familial. J’ai pris mes renseignements, notamment auprès de Rémy Descamps avec qui j’ai joué à Clermont (NdlR : saison 2018-2019) et il ne m’en a dit que du bien, comme toutes les autres personnes à qui j’ai posé des questions. On m’a aussi raconté que Charleroi avait un passé ouvrier. Cela ne me dérange pas parce que je ne suis pas du tout bling-bling. Je suis quelqu’un de simple. J’ai déjà un peu appris à découvrir la ville, les centres commerciaux Rive Gauche et Ville 2… Ça me fait un peu penser à Clermont-Ferrand. Une ville avec des gens accueillants. Je suis allé au restaurant deux ou trois fois et j’ai remarqué que les Belges tutoyaient beaucoup plus rapidement que les Français (sourire), donc ça me met à l’aise."

Qu’avez-vous déjà repéré comme différences de niveau entre Le Mans FC (D3 française) et Charleroi ?

"Avant ça, j’ai aussi connu un peu la Ligue 2 avec Clermont, et donc le National au Mans. Mais ici, je sens que c’est quand même autre chose. Il y a des internationaux, des Espoirs belges… Ce qui me choque vraiment, c’est la mentalité. Ici, personne ne se prend pour une star, personne n’a le boulard alors que certains pourraient l’avoir. Sur le terrain, je sens aussi que ça va plus vite, les frappes sont plus précises… Oui, j’estime avoir franchi un cap. La Belgique peut être un bon tremplin et l’aspect financier est le dernier que l’on a évoqué."

Quel est votre profil de gardien ?

"Ma première qualité, c’est mon positionnement. Je ne suis pas le genre de gardien qui sort des arrêts très spectaculaires, j’essaie d’abord d’être bien placé et cela a fait ma réussite au Mans (NdlR : 86 matchs en 3 saisons). J’ai fait beaucoup d’arrêts qui peuvent paraître simples mais qui sont facilités par mon positionnement. J’ai bien progressé au pied aussi mais je peux encore faire mieux en matière de vitesse d’exécution et sur les sorties aériennes. Je suis un gardien à l’ancienne, je ne fais pas des choses spectaculaires mais j’essaie d’être simple et efficace."

Lors du match amical, vendredi dernier contre Seraing (défaite 1-2), on vous a beaucoup entendu…

"Oui, je communique énormément avec mes défenseurs. Peu importe notre position sur le terrain, on travaille dans l’optique de ne pas prendre de but donc si je peux, grâce à une bonne communication, casser des actions, tant mieux. C’est bénéfique pour nous tous."

Charleroi évolue avec trois défenseurs centraux. Qu’est-ce que ça change pour un gardien ?

"C’est surtout en matière de communication qu’il faut s’y faire. Au Mans, on jouait à quatre défenseurs donc j’avais par exemple l’habitude de faire rentrer le piston opposé à l’intérieur. C’était ma vision mais, lors d’un entraînement la semaine passée, j’ai eu une discussion avec le coach qui m’a expliqué son système et ses attentes. Autre élément : la plupart des défenseurs ici sont anglophones. Je n’en ai pas l’habitude. Contre Seraing, Stefan (Knezevic) m’a demandé combien d’hommes je voulais dans le mur et j’ai mis deux minutes à comprendre ce qu’il me voulait (rires). Ce sont des détails à régler mais, comme les consignes du coach sont très précises, je vais savoir rapidement les appliquer. Et c’est encore plus facile avec un groupe qui vit bien."

"Merci" les blessures…

Éclosion Une carrière dépend parfois de très peu de choses. Celle de Pierre Patron a décollé "grâce" aux blessures de ses concurrents. En 2019, elles ont écarté les deux premiers gardiens du Mans FC, Jérémy Aymes et Yohan Thuram (ex-Standard). "J'avais signé mon premier contrat pro (NdlR : après une formation à Vannes, Brest et Clermont) mais j'étais troisième dans la hiérarchie à la base. Fin octobre, ils se sont tous les deux blessés. J'ai alors disputé mon premier match en montant contre Nice (NdlR : en Coupe de la Ligue) et je ne suis plus sorti de l'équipe. J'ai enchaîné deux saisons et demie comme titulaire. Le football est fait d'opportunités. On dit souvent que le train ne passe qu'une fois, c'est encore plus vrai pour le poste de gardien."

Impôts, télévision et recherche de maison…

Adaptation À 24 ans, Patron vit sa première expérience à l'étranger. Cela n'a l'air de rien mais, au quotidien, il faut remettre ses habitudes en questions et être capable de s'adapter à son nouvel environnement. "J'aime savoir où je vais. Au-delà du club, j'ai pris beaucoup de renseignements sur plein de paramètres : le système des impôts, les abonnements télécoms pour me permettre de regarder la Ligue 1 en Belgique, l'endroit où j'allais vivre… Pour l'instant, je loge à l'hôtel mais je vais bientôt visiter une maison. J'espère que ma femme et mon chien pourront me rejoindre rapidement." Autre nouveauté : les lessives des équipements, entièrement confiées au magasinier à Charleroi. Ou encore les repas. "Au Mans, on n'avait pas tous les repas du matin et du midi au club", illustre le sympathique Breton.