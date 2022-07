Mercato: Jonas Bager (ex-Union) signe à Charleroi

Le mercato s'accélère chez les Zèbres. Alors que les discussions sont bien avancées avec l'attaquant Nadhir Benbouali (Paradou AC, 22 ans), Charleroi vient de renforcer son secteur défensif en signant Jonas Bager. Un contrat de 2 ans (+2 en option). Il remplace numériquement Valentine Ozornwafor parti en prêt à Sochaux (Ligue 2).



Le défenseur central danois était libre puisque son contrat était arrivé à échéance à l'Union SG, qui n'avait pas souhaité le prolonger. Bager y évoluait depuis 2019. La saison dernière, il était titulaire et a participé, en tout, à 33 matchs toutes compétitions confondues.



Le joueur s'est entretenu avec l'entraîneur Edward Still et avec la direction ces derniers jours aux Pays-Bas où Charleroi se trouve en stage. Il a passé des examens médicaux ce mercredi matin avant de signer son contrat. Il devrait s'entraîner avec les Carolos cet après-midi.





