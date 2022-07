Nadhir Benbouali, proche de Charleroi

Charleroi est en passe de dénicher l’attaquant qu’il cherche tant cet été pour compenser le départ de Vakoun Bayo à Watford. Son nom : Nadhir Benbouali.

Fort d'une saison pleine au Paradou AC avec 14 buts et 8 assists en 29 matchs de championnat d'Algérie, l'attaquant de 22 ans - que Charleroi suit depuis un certain temps - a envie de rejoindre l'Europe pour poursuivre sa progression. En janvier dernier, dans une interview au site algérien DZFoot, il déclarait sans détours : "J'espère disputer ma dernière saison ici en Algérie avant de rejoindre une autre compétition. Je travaille dur pour atteindre cet objectif et suivre le parcours d'autres joueurs de notre championnat qui ont su, par leur talent, s'exporter en Europe. Je me verrais bien évoluer dans un premier temps en Belgique, même si la France m'intéresse tout autant."

Malgré l’intérêt, entre autres, de Montpellier (Ligue 1), Benbouali aurait donc choisi Charleroi où son intégration serait sans aucun doute facilitée par la présence dans l’effectif d’Adem Zorgane, son ami et ancien équipier au Paradou.

Selon nos informations, les discussions avec le Sporting sont en très bonne voie et pourraient aboutir prochainement. Le montant du transfert n'a pas filtré, mais le site Transfermarkt évalue le buteur à hauteur de 1,5 million €.

Un profil complet

Gaucher, Nadhir Benbouali est présenté comme un attaquant relativement complet. Il est à la fois athlétique (1 m 90), plutôt bon dans les combinaisons tout en étant capable de prendre la profondeur. Si Edward Still souhaitait idéalement pouvoir compter sur son (probable) futur attaquant durant le stage, il n’en sera rien. Le deal n’est pas encore entériné et le joueur doit obtenir un visa pour pouvoir venir en Belgique. En attendant, il aurait, selon nos informations, repris les entraînements avec le Paradou.