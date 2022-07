Avenir, ambition, capitanat... Ilaimaharitra se confie lors de la pré-saison de Charleroi: "La saison sera réussie avec un ticket européen"

Marco Ilaimaharitra va entamer sa sixième saison à Charleroi, la deuxième avec le brassard de capitaine autour du bras. Bilan et perspectives depuis un sofa du lobby de l’hôtel.

Comment avez-vous vécu votre première saison dans le rôle de capitaine ?

"Assez bien dans l’ensemble, mais j’éprouve quand même un sentiment partagé parce qu’on aurait pu mieux faire collectivement. À titre personnel, je pense que ma bonne période a été plus longue que la saison précédente mais j’ai aussi connu une partie de championnat moins bien."

Porter le brassard, est-ce plus énergivore ?

"Non, je ne dirais pas ça. C’est du 50-50 en fait. Si on "utilise" mal le capitanat, ça peut être énergivore, ça oui. Mais à d’autres moments, ça peut apporter une énergie supplémentaire. Je m’efforce de montrer l’exemple. À l’entraînement, si je suis dans l’équipe qui prend le bouillon, je sais que je ne dois pas réagir comme si je n’étais pas capitaine. Je suis pourtant un très mauvais perdant donc je dois encore travailler un peu cet aspect-là (sourire). Cela fait partie de l’apprentissage, je me considère encore comme un jeune capitaine."

Au sein d’un effectif qui a été considérablement rajeuni l’été dernier…

"Oui, et le fait d’avoir un groupe plus jeune me facilite le job. Les jeunes ici sont à l’écoute et, grâce à mes nombreuses années au Sporting, j’ai un peu plus de légitimité que si j’avais été capitaine dans un groupe plus expérimenté. Je suis quelqu’un qui est très à l’écoute aussi, donc j’aime qu’on me secoue si c’est nécessaire (sourire). Je dis toujours aux gars qu’il n’y a pas d’âge sur le terrain. Si Martin (NdlR : Wasinski, 18 ans) doit me crier dessus pour me replacer ou que je fasse tel déplacement, je l’écouterai."

Votre relation avec les supporters, parfois teintée d’incompréhension, s’est-elle améliorée depuis que vous êtes capitaine ?

"Je l’espère parce que je pense avoir encore montré la saison dernière que j’étais investi dans le projet du club. Si ça ne les a pas convaincus, c’est leur avis, chacun est libre de penser ce qu’il veut. J’ai toujours envie de bien faire et de satisfaire tout le monde mais j’ai aussi compris, avec le temps, que c’était de toute façon impossible. Il faut juste travailler et avancer."

Le négativisme ambiant qui émane du public est-il usant ?

"Je peux comprendre leur frustration. Ils espèrent depuis des années qu’on gagne un titre. Il faut rester ambitieux, ça ne changera pas, mais tout en sachant qu’on reste Charleroi et qu’on n’a pas le budget d’un club comme Bruges. Les fans sont là tout le temps, ils ne font pas le même métier que nous et paient de leur poche pour venir au stade et essayer de prendre du plaisir. On sait qu’on peut être très soutenus dans les bons moments mais qu’on peut aussi être sifflés dans les moins bons. C’est la partie frustrante du football, il faut l’accepter. Si le public n’est pas content, c’est peut-être à nous d’en faire plus mais, par moments, il faut aussi qu’il comprenne qu’on a besoin de soutien et que nous siffler ne va pas nous aider. C’est leur moyen d’expression mais être hué par nos propres fans à la maison, c’est un peu dérangeant."

Selon vous, que sera une saison réussie pour Charleroi ?

"Je l’ai toujours dit, j’ai envie de jouer l’Europe avec Charleroi. Donc, pour moi, la saison sera réussie si on obtient un ticket européen, en terminant idéalement dans le top 4. Le fait que le noyau et le staff aient très peu changé (NdlR : contrairement à une majorité de clubs de D1A), c’est un gain de temps sur le travail à accomplir et les améliorations à apporter."

"Tant que je suis au cœur du jeu, je me sens bien"

Le repositionnement tactique opéré par Still n’est pas pour déplaire à Ilaimaharitra.

Cette saison, Edward Still semble avoir changé son fusil d'épaule : il imagine davantage Adem Zorgane comme médian défensif et Marco Ilaimaharitra un cran plus haut, à côté de Daan Heymans, Ryota Morioka ou Ali Gholizadeh en soutien de l'avant-centre. "Je n'ai jamais joué si haut en Belgique, mais, en jeunes, en France, si." Il envisage ce réaménagement tactique comme un challenge motivant. Durant ce stage, on l'a vu soigner la finition devant le but, une zone du terrain où il devrait davantage se retrouver. "C'est vrai que je suis demandeur d'améliorer cet aspect-là ainsi que la dernière passe, mais sans en oublier mes tâches défensives", confie le capitaine carolo. "Appelez ça relayeur ou box-to-box, comme vous voulez (sourire). Tant que je suis dans le cœur du jeu, je me sens bien. Le coach m'a dit que j'avais les capacités cardio et physiques pour occuper ce poste, pour m'infiltrer, presser, arracher des ballons… On a un entrejeu modulable, c'est une grande force. Ali, Daan, Ryo, Adem : c'est un secteur étoffé et, depuis que je suis à Charleroi, je ne pense pas qu'on a déjà eu autant de qualités."

Il manque un attaquant, qui devrait être Nadhir Benbouali (Paradou, 22 ans) car, une fois de plus, Charleroi a (logiquement) monnayé à gros sous le départ son meilleur buteur. "OK, pour l'instant on n'a pas de recrue phare au poste de n°9 mais il faut le voir comme un défi à relever ensemble. Le départ de Nicholson ne nous arrangeait pas parce qu'on avait trouvé un bon fonctionnement avec lui mais il faut pouvoir comprendre le club et le joueur. De l'intérieur, on sait d'où vient la personne (NdlR : qui s'en va), ce qu'elle a traversé dans sa vie et donc pourquoi elle opère ce choix. Je ne suis pas inquiet pour son successeur, je sais comment fonctionne Charleroi."

"En six ans, je n’ai reçu aucun appel concret"

Lorsqu’il a rejoint Charleroi en 2017 en provenance de Sochaux, Marco Ilaimaharitra n’imaginait certainement pas un bail si long en bord de Sambre. Mais toutes ces années lui ont permis de grandir en même temps que le club.

"C'est important de sentir qu'on fait partie d'un projet sinon on a l'impression de bosser pour rien", déclare-t-il. "Sentir que je grandis avec le club, c'est réconfortant dans les moments un peu plus douloureux."

Il ne le dira pas ouvertement mais on sent l’international malgache (20 sélections) déçu du manque de convoitise qu’il suscite. Même s’il a parfois soufflé le chaud et le froid en six ans au Sporting, il pensait pouvoir franchir une étape.

"Concrètement, en six ans ici, je n'ai reçu aucun appel d'un entraîneur ou d'un directeur sportif me disant clairement qu'il me voulait. Mehdi (Bayat) peut-être mais moi pas. On sait comment Charleroi fonctionne : s'il y avait eu une offre qui arrangeait les deux parties, je serais parti. À côté de ce que les gens disent et pensent, il y a le concret. Et concrètement, je n'ai rien eu."

À deux semaines de son 27e anniversaire, et malgré un contrat jusqu’en 2024, il sait qu’il sera peut-être bientôt l’heure d’opérer un choix de carrière.

"J’arrive à un âge où je me dis que l’aspect sportif, c’est bien, mais qu’une carrière ne dure pas toute la vie."

Pourrait-il dès lors privilégier un défi lucratif et exotique si aucun challenge sportif ne se présente ?

"Si je peux mettre ma femme et mon fils à l’abri, pourquoi pas. Je reste un être humain, je sais pourquoi je fais cela. On étudiera tout cela si l’occasion se présente un jour mais c’est sûr que l’aspect familial est important. Je n’aurais pas réfléchi de la sorte si j’étais plus jeune et tout seul."