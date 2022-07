La reprise de la Pro League en 10 questions: Charleroi peut-il lutter pour le top 4 ? (3/10)

Il y a de la jeunesse et de la qualité dans l’effectif de Charleroi. À son arrivée il y a un an, Edward Still a mis en place un football moderne et tourné vers l’avant. Un projet qui lui a longtemps permis de croire au top 4.

Sans le départ de Nicholson, Charleroi aurait-il pu se mêler à la lutte ? La question mérite d'être posée. Problème pour les Zèbres : son remplaçant, Bayo, a pris l'Eurostar en direction du nord de Londres et s'est engagé à Watford. Les Zèbres n'ont pas de vrai buteur dans leur effectif.

À quelques jours du début de la saison, Charleroi ne compte que peu de renforts comme Daan Heymans, déjà présent en deuxième partie de saison mais acheté définitivement, et Jonas Bager, pas prolongé par l'Union. Edward Still aurait espéré obtenir quelques renforts pour partir en stage. Seul Bager a pu participer à la semaine d'entraînement aux Pays-Bas.

Le coach carolo devra patienter encore un peu pour juger de la capacité de son groupe à faire mieux que lors de la saison passée. Il est conscient que pour passer un cap, il a besoin de profondeur et d’expérience dans son groupe.