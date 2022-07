Pourquoi Charleroi a rapatrié Damien Marcq

Au terme du mystérieux teasing viral du service communication qui aura duré plus de quatre heures, l’annonce du retour de Damien Marcq, tombée ce jeudi à 15h30, a provoqué un étonnement considérable chez les supporters carolos. Cela peut se comprendre dans la mesure où, depuis la nomination d’Edward Still, le recrutement est presque exclusivement basé sur des joueurs au potentiel évident mais qui restent à polir. Le transfert de Marcq (contrat d’1 an +1 en option) tranche avec cette philosophie.

"Mehdi Bayat m'a appelé dimanche soir. Je pensais que c'était encore pour avoir des renseignements sur un joueur mais non, c'était pour moi", sourit Marcq, qui s'est déjà entraîné ce jeudi à Garderen. "Le projet cochait beaucoup de cases, à la fois sportives et privées. Ça fait plaisir parce que mon téléphone n'avait pas beaucoup sonné et, dans ma tête, j'étais prêt à repartir à l'étranger (NdlR : États-Unis, voire Chine, mais il a refusé la Roumanie)."

Son apport sera peut-être plus collectif que sportif, mais assurément précieux. Pour plusieurs raisons. Le Français (33 ans) est un homme de vestiaire, un joueur positif, un fédérateur et un bosseur. Bref, un élément qui ne pourra que bonifier et booster l'effectif carolo. Mais réduire Damien Marcq a un ambianceur-rassembleur serait oublier un peu vite qu'il a participé à 33 matchs avec l'Union SG la saison dernière. Ce qui ne peut pas être anodin dans une équipe qui a dominé la D1A avant de craquer face au Club Bruges dans la course au titre. Actuellement, avec Zorgane, Ilaimaharitra ou encore Morioka, le poste de médian défensif est solidement occupé au Sporting, mais pas forcément très fourni en nombre si Still en aligne deux. Difficile de prédire si Marcq jouera autant que la saison dernière. Probablement pas. Mais il pourra compenser une éventuelle suspension ou blessure et se battra pour une place.

"Je n’arrive pas comme titulaire mais pas en préretraite non plus. J’ai faim de foot, je pousserai les autres chaque jour", motive celui qui a pu récupérer son n°25 zébré délaissé lors de son départ du Mambourg il y a cinq ans.