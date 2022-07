Surprise à Charleroi: Damien Marcq est de retour

Après le défenseur danois Jonas Bager ce mercredi, un deuxième joueur en fin de contrat à l’Union SG rejoint Charleroi. Dans ce cas-ci, il s’agit même d’un retour marquant : Damien Marcq.

Les discussions entamées la veille ont rapidement débouché sur un accord et Marcq a rejoint l’équipe à Garderen (Pays-Bas) pour la fin du stage. Ce jeudi, tout sourire, il a signé un contrat d’une saison (+ 1 en option).

Le Français reste sur une saison très positive à l’Union SG où il a participé à 33 matchs toutes compétitions confondues et atteint la deuxième place de la D1A. Il n’a cependant pas été prolongé après le départ de l’entraîneur Felice Mazzù pour Anderlecht.

A 33 ans, Damien Marcq (re)vient surtout à Charleroi pour apporter son expérience et sa sagesse à un effectif relativement jeune. Il sera d’ailleurs le joueur le plus âgé du vestiaire… et même plus âgé que l’entraîneur Edward Still (31). Charleroi récupère un homme de vestiaire, positif, rassembleur, bosseur et sans doute conscient de la place qui sera la sienne cette saison.

Le joueur connaît évidemment très bien le Sporting pour y avoir disputé 141 matchs entre 2013 et 2017 avant de poursuivre sa carrière à Gand, Zulte-Waregem et l’Union SG.