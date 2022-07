Mercato: Charleroi officialise le transfert de Nadhir Benbouali

Ca y est, c'est fait ! Après plusieurs jours – voire semaines – de tractations contractuelles et administratives, Nadhir Benbouali a signé son contrat à Charleroi ce vendredi. L'attaquant algérien de 22 ans est arrivé en Belgique ce jeudi via une escale à Vienne (Autriche) avant de passer ses tests médicaux et de s'engager avec les Zèbres. Son contrat porte jusqu'en 2025.



Benbouali (gaucher, 1m90) jouait ces deux dernières saisons au Paradou AC où il avait marqué 23 buts et donné 10 assists en 63 matchs.



Il ne sera évidemment pas encore en mesure de jouer ce samedi contre Eupen pour le premier match de la saison du Sporting.