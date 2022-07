Avec Badji, sans Bager ? Suivez Charleroi-Eupen en direct dès 16h

Au lendemain du nul entre le Standard et Gand, Charleroi débute à son tour une saison durant laquelle Edward Still essayera de hisser ses hommes un peu plus haut dans le classement que lors de l'exercice précédent. Eupen ne s'est imposé qu'à deux reprises au Mambourg sur la dernière décennie.



Badji devrait profiter de l'absence de numéro 9 pour débuter en pointe. En charnière centrale, le trio Knezevic-Bessile-Andreou devrait disposer des faveurs du coach. Bager semble trop court physiquement pour prétendre à une place de titulaire.

Chez les Pandas, le baptême de feu de Bernd Storck sera scruté. Eupen a connu pas mal de mouvements lors de l'intersaison. Quatorze arrivées de championnats différents (Australie, Pays-Bas, Championship, Allemagne…) ont été enregistrées. Le onze de base devrait être proche de celui qui a arraché un partage (1-1) face à l'Ajax la semaine dernière.



Le onze probable de Charleroi: Koffi, Knezevic, Andreou, Bessile, Nkuba, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra, Morioka, Gholizadeh, Badji