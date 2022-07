Bessilé: "On a su rester fort"

Bessilé

: "Vous avez peut-être pensé que la victoire était acquise, mais pas nous. On est sur le terrain et on sait que le scénario du match peut changer à tout moment. On a encaissé un but, c'était le moment le plus dur de la rencontre, mais on a su rester fort derrière. Ce but du 3-1 vient nous récompenser de nos efforts."

Lambert

: "On a montré de bonnes choses, Charleroi n'a pas eu beaucoup le ballon. On doit être plus créatifs dans les 30 derniers mètres adverses, plus dangereux. On doit se créer plus d'occasions, même si on a eu quelques occasions franches. C'est dommage de ne pas les mettre au fond. Il faut que la machine se mette en marche. Pendant les 20 premières minutes, on se cherchait, mais on a rectifié ça par la suite. Le deuxième but en début de seconde période nous a fait mal."