Charleroi : nouveau contrat pour Ken Nkuba

La direction du Sporting de Charleroi continue de « blinder » ses joueurs majeurs. Après Kayembe, Ilaimaharitra ou encore Zorgane ces derniers mois, le club hennuyer a annoncé ce jeudi la prolongation de Ken Nkuba jusqu’en 2026.

Après une grave blessure au genou en décembre 2020 puis quelques apparitions ces deux dernières saisons, l’ailier belge (20 ans) semble véritablement monter en puissance au sein du noyau carolo. Il était d’ailleurs titulaire lors du premier match de championnat contre Eupen samedi dernier (3-1) et on le sent capable de verrouiller ce statut cette saison sur le côté droit.



« Véritable produit de la Zebra Belfius Academy, Ken incarne également la volonté du Club de mettre en valeur ses propres jeunes, tout en leur offrant l'opportunité de faire carrière sous les couleurs zébrées », a indiqué le Sporting.