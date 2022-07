Edward Still déterminé avant le déplacement de Charleroi à l'Union SG : "Je ne vis pas dans le passé"

C'est fort d'une victoire 3-1 sur Eupen que le Sporting de Charleroi se déplacera ce vendredi (20h45) à l'Union SG, qui a ramené un point de Saint-Trond lors de la journée inaugurale (1-1). Le club bruxellois était en quelque sorte la bête noire des Zèbres la saison dernière puisqu'il avait infligé à l'équipe d'Edward Still deux défaites sèches dans les chiffres : 4-0 à l'aller au Parc Duden et 0-3 au retour au Mambourg.

Mais depuis lors, la Sambre a coulé sous les ponts. "Je ne vis pas dans le passé, ce qui m'intéresse c'est seulement le présent. Je n'éprouve donc aucun sentiment de revanche", a insisté l'entraîneur carolo ce jeudi en conférence de presse alors qu'en semaine, le défenseur Stelios Andreou nous confiait l'énergie et l'esprit de revanche qui animent apparemment le vestiaire. "On respecte l'adversaire, on connait ses forces et faiblesses mais il n'y a plus de points de comparaison par rapport à la saison dernière ", a encore déclaré Edward Still.

Ne comptez pas non plus sur lui pour valider l'idée qu'il s'agit d'un premier "test" cette saison. Il a répondu illico : "Le premier vrai test, c'était samedi passé contre Eupen. Un match lors duquel on a très bien défendu. Ne concéder que 0,5 expected goal (NdlR : but attendu selon certaines données statistiques), c'est du haut niveau. Il y avait pas mal de points positifs sur l'ensemble de notre prestation et je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on a souffert durant les 30 dernières minutes. Dix, peut-être, durant lesquelles on a perdu plus rapidement le ballon et concédé une occasion et un beau but. Mais on a bien géré, même durant cette période d'apparence plus difficile. On s'est accroché durant ce temps faible."

Pour ce premier déplacement de la saison, la sélection de 20 joueurs est identique à celle de la semaine dernière. Knezevic (genou) est apte.



La sélection (20) : Koffi, Patron, Chiacig, Bager, Knezevic, Andreou, Bessilé, Wasinski, Tchatchoua, Nkuba, Kayembe, Marcq, Zorgane, Ilaimaharitra, Heymans, Gholizadeh, Morioka, Zaroury, Mbenza, Badji.

Absents : Van Cleemput, Boukamir (blessés), Benbouali (non qualifié), Delavallée, Dalle Molle, Monticelli, Petkevicius, Descotte (non repris).