Accueil ... ... Division 1A Charleroi Marco Ilaimaharitra est-il plus fort plus haut ? Le capitaine carolo tente de trouver ses repères un cran plus haut. Blouard Vincent ©BELGA

Sans une envolée parfaite d'Anthony Moris, la main droite ferme sous la lucarne, Marco Ilaimaharitra aurait très probablement changé le destin du match, vendredi soir, quatre minutes avant le but de Ross Sykes, l'unique des nonante minutes à l'Union Saint-Gilloise (1-0). L'envoi du capitaine carolo, difficilement perfectible, résulte de son repositionnement un cran plus haut sur l'échiquier d'Edward Still...