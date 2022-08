Wasinski prolonge son contrat jusqu’en 2024

Après Tchatchoua et Nkuba qui ont prolongé leur contrat récemment, c’est au tour de Wasinski de lier son destin aux Hennuyers pour une année de plus. Le défenseur central a prolongé son bail jusqu’en 2024. Une option de deux ans a également été assortie.

La saison dernière, le jeune joueur de 18 ans s’est produit à 16 reprises. Il a très vite impressionné les observateurs par son talent, son calme et sa maturité qui tranche avec son jeune âge. S’il n’a pas encore obtenu de minutes sur les deux premiers matchs de championnat, le Doncellois devrait cette année éclore définitivement après s’être débarrassé de ses obligations scolaires au mois de juin. Wasinski peut également occuper le poste de milieu défensif. Edward Still l’avait utilisé à ce poste lors de la deuxième partie de la saison même s’il est meilleur un cran plus bas.

"Je suis arrivé à Charleroi quand j'avais 14 ans. L'objectif pour cette saison est de prendre du temps de jeu, m'améliorer et surtout m'amuser. Mon rêve est de remporter quelque chose avec le club. Je suis très heureux d'être chez les Zèbres jusqu'en 2024", a-t-il confié au média du club.

Ju. Pa