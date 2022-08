Charleroi: Bager doit se faire opérer, Zorgane incertain contre Ostende

Les Zèbres reçoivent Ostende (samedi 18h15) pour renouer avec le succès, après sa victoire contre Eupen et la défaite à l’Union saint-Gilloise. La tâche pourrait toutefois se compliquer pour Edward Still. Jonas Bager, le défenseur danois, devrait louper la réception des côtiers. « Il a manqué de chance. Il s’est pris un coup très violent à l’entraînement, il y a une dizaine de jours, sur un contact aérien, a expliqué l’entraîneur carolo. Il doit subir une petite intervention au niveau des dents. La douleur n’est plus supportable, alors qu’on espérait attendre jusqu’à la prochaine trêve internationale, voire la Coupe du monde. Il se fera finalement opérer ce week-end. »

L’autre tuile concerne Adem Zorgane. L’élégant milieu de terrain est très incertain. « Il s’est moins entraîné que ses coéquipiers, suite à un coup qu’il a reçu. On fera un dernier test ce samedi, en fin de matinée, pour être certain de son état physique et médical. » Van Cleemput est évidemment out, tout comme Boukamir. Petkevicius et Monticelli ne sont pas repris.

Edward Still aurait bien besoin de l’Algérien, vu la confiance prise par Ostende suite à son succès contre Malines. « Yves Vanderhaeghe prépare toujours bien ses équipes. Partout où il passe, il obtient des résultats. Il a une super organisation défensive et de la qualité devant, avec beaucoup de vitesse en transition. Contre Malines, ils se sont créés beaucoup d’occasions. Si on domine Ostende dans la gestion des transitions, on met les chances de notre côté pour l’emporter. »