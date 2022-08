"Nous avons pris une leçon de réalisme": les réactions après Charleroi-Ostende

Ken Nkuba : ’’Ils ont été beaucoup plus réalistes que nous, nous avons pris une leçon de réalisme ce samedi. A nous de travailler et de faire mieux la semaine prochaine. On a toutes les qualités dans le groupe pour réussir mais il est clair que nous devons mieux faire.’’

Edward Still : ‘’L’efficacité nous a fait défaut avec en plus Hubert qui sort trois arrêts. On peut être inquiet vu qu’on vient de perdre deux fois. Mais je garde mon calme pour continuer à travailler et faire de notre mieux la semaine prochaine. Je peux comprendre la colère des supporters vu qu’on n’a pas presté au niveau espéré ce samedi.’’