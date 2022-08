Accueil ... ... Division 1A Charleroi Martin Wasinski la solution pour les Zèbres ? "Il peut revendiquer une place de titulaire" Après avoir brillé pour sa première saison, Martin Wasinski peut être la solution pour remédier aux problèmes défensifs des Zèbres. Parcinski Julien ©BELGA

C'était il y a presque un an. Le 22 août, Edward Still lançait face à Zulte-Waregem un gamin de 17 ans dans le grand bain en l'absence de Stelios Andreou. "Martin qui ?", s'interrogeait la majorité des spectateurs. Trois matchs et un assist plus...