Sans Knezevic, Edward Still affronte Seraing avec la pression : "Ca ne serait pas normal si je ne l'avais pas"

Après deux défaites successives, Charleroi se déplace à Seraing avec beaucoup de tensions. Le faux-pas est interdit et la victoire revêt quasiment une obligation tant les Liégeois n'ont rien montré depuis le début de la saison. "Leur situation ne nous importe pas. Leurs problèmes ne sont pas les nôtres. On est focalisés sur nos besoins", explique Edward Still.

La pression parsème le vestiaire carolo auteur d'un mauvais début de saison alors que le calendrier leur était favorable. "Je la ressens mais c'est un privilège de l'avoir. Sinon, je ne serais pas ici. Ca ne serait pas normal si je ne l'avais pas. Elle est présente pour nous rendre meilleurs."

Pour cette rencontre très importante, le Brabançon devra composer sans Knezevic. "Il a une gêne au genou. Cela a été géré par le staff médical mais le match arrive trop tôt pour lui. On espère le récupérer mardi sur le terrain. Bager est à 100% fit. Wasinski aussi. Nous avons plusieurs possibilités."

Et une seule pour l'issue du match : gagner.

La sélection : Patron, Bager, Bessilé, Zorgane, Mbenza, Gholizadeh, Badji, Kayembe, Descotte, Koffi, Heymans, Andreou, Marcq, Ilaimaharitra, Nkuba, Wasinski, Tchatchoua, Morioka, Benbouali, Delavallée, Zaroury

Absents : Van Cleemput, Boukamir, Knezevic