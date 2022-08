Faut-il s’inquiéter pour Knezevic à Charleroi ?

En plus du malheureux Jules Van Cleemput, Stefan Knezevic est l’autre absent certain pour ce dimanche.

Le défenseur suisse (25 ans) a subi une infiltration la semaine dernière pour soulager son genou qui lui rappelle de temps en temps qu'il a été opéré il y a quelques années. "On est en plein dans l'évaluation médicale", a commenté Edward Still ce vendredi. "Parmi les différents scénarios qui se présentent, on veut être sûrs de celui que l'on choisira."

Knezevic devra-t-il subir une intervention ? Si oui, combien de temps sera-t-il indisponible ? Devra-t-il recevoir de nouvelles infiltrations ou à nouveau suivre un programme adapter ? "Ce sera plus clair début de semaine", a dit l'entraîneur carolo.

S’il n’y a pas (encore) lieu de s’inquiéter, son cas sera suivi de près. En forme, il est l’un des piliers de la défense.