Coup dur pour Charleroi: Knezevic "out" six semaines

Comme on pouvait le craindre, Stefan Knezevic sera encore indisponible plusieurs semaines. Environ six, d’après Edward Still. Le défenseur suisse (25 ans) souffre du genou et semblait courir sur des œufs depuis le début de la saison. La douleur étant devenue trop importante ces derniers jours, il a été décidé qu’il allait se faire opérer. Charleroi va-t-il dès lors transférer un défenseur supplémentaire au cas où Knezevic mettrait plus de temps à revenir ? Au club, la question va probablement revenir sur la table même si les jeunes Boukamir et Wasinski postulent.