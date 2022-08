Isaac Mbenza: "On s’est servis du match à Seraing"

Il y a eu un déchet incroyable dans les transmissions de passes, mais Charleroi s'est finalement imposé après avoir concédé l'ouverture du score. "C'était mitigé en première mi-temps, mais l'égalisation a été très importante, commente Mbenza. Nous avons su rester calmes, comme face à Seraing. On s'est servis de cette rencontre de la semaine dernière pour gagner ici. On a eu des ressources."

Si l'ancien Liégeois n'a pas encore connu les joies d'une titularisation cette saison, il a montré qu'il méritait davantage de temps de jeu. "On est plus qu'une équipe. Nous sommes une famille. On est concernés même si on ne joue pas."

Grâce à son superbe assist pour Joris Kayembe, anormalement posté à bon escient à droite, Mbenza s'est montré décisif. "Dès que j'ai le ballon, j'entends la voix de Joris à fond. Il a directement crié mon nom. Il a cette polyvalence-là d'être partout. Je n'avais plus qu'à m'appliquer."

Le natif de Saint-Denis revient bien en forme. Est-ce dû à son repositionnement ? Edward Still ne l'aligne plus comme piston, mais presque comme ailier. "Pour un joueur offensif comme moi, ça fait du bien d'être décisif. Je vais être honnête. J'ai l'habitude de jouer ailier ou attaquant, j'ai plus d'automatismes à ce poste-là et on a pu le voir ce dimanche."