Nouveau verdict médical pour Knezevic : infiltration plutôt qu’opération

De six semaines, on passe à une, voire deux. Stefan Knezevic, forfait depuis deux matchs en raison d'une vive douleur au niveau du ménisque (genou), devait initialement se faire opérer prochainement. Son absence était alors évaluée à six semaines. Mais le club a annoncé ce lundi qu’une nouvelle visite médicale avait eu lieu dans l'après-midi et qu’elle avait modifié le verdict.



La solution préconisée, dans un premier temps, est finalement d'effectuer une nouvelle infiltration, suivie d'une semaine de repos. Knezevic ne sera donc pas opéré, du moins pour l'instant. L'évolution de son genou et de sa douleur sera évidemment réévaluée régulièrement.

Concrètement, Charleroi sera privé de son défenseur moins longtemps que prévu. En espérant qu'il ne connaisse pas de rechute.