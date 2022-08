Accueil ... ... Division 1A Charleroi Comment Edward Still gère la concurrence à Charleroi Plutôt que de miner le vestiaire, la concurrence doit pouvoir tirer le Sporting vers le haut. Une dimension pas toujours facile à gérer pour un jeune entraîneur. Blouard Vincent ©BELGA

C’est un paramètre assez nouveau à Charleroi. Signe d’un club qui grandit. Dimanche après-midi à Zulte Waregem (1-3), assis sur le petit banc des remplaçants, outre le deuxième gardien Pierre Patron, on retrouvait Isaac Mbenza, Youssouph Badji, Joris Kayembe, Damien Marcq, Ryota Morioka et Anass Zaroury. Pas mal, non ? On peut l’écrire raisonnablement : tous ceux-là, il y a quelques saisons, auraient été titulaires plus ou moins indiscutables...