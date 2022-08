Anass Zaroury va signer à Burnley

Son but à Zulte représentait son cadeau d'adieu. Remplaçant mais joker de luxe sous Still, Anass Zaroury va poursuivre sa carrière en Angleterre. L’ailier va rejoindre Vincent Kompany et Burnley. Il s'agit d'un transfert sec. Plusieurs clubs étaient intéressés par son profil mais l’international espoir a préféré opter pour le projet de l’ex coach d’Anderlecht.