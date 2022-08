Edward Still sur la non-sélection de Zaroury: "Pas le cœur et la tête à 100% à Charleroi"

A J-1 de la réception du Club Bruges, ce vendredi au Mambourg (20h45) dans le cadre de la sixième journée de championnat, plusieurs questions ont porté sur le départ plus que pressenti d’Anass Zaroury vers Burnley (Championship). Un transfert pas encore bouclé mais en très bonne voie, malgré l’intérêt du… Club Bruges. Le joueur, qui a annoncé son départ au groupe mercredi, était absent de l’entraînement ce jeudi.

"Il y a de l'intérêt, je ne vais pas faire semblant d'autre chose. Il y a des discussions en cours mais je n'en dirai pas plus", a évacué Edward Still, qui a facilement justifié la non-sélection de son médian offensif belge de 21 ans. "La logique par rapport à la sélection de ce vendredi est simple : je reprends les joueurs qui sont à 100% avec leur tête et leur cœur ici à Charleroi (NdlR : ce qui n'est apparemment plus le cas de l'international Espoirs). La décision a été prise d'un commun accord avec Anass de ne pas le sélectionner parce qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions pour être sur le terrain avec nous. On veut des joueurs pleinement investis et heureux d'être là, ce qui est le cas pour 99% du noyau."

"L’arrivée d’Hosseinzadeh est vraiment une bonne nouvelle"

S'il ne fait donc pratiquement plus aucun doute que Zaroury s'en ira, l'arrivée du médian offensif iranien Amirhossein Hosseinzadeh suffira-t-elle à combler ce départ ? L'entraîneur a nourri sa réponse en rembobinant un an en arrière : "Quand Zaroury est arrivé à Charleroi et qu'il avait directement été aligné contre Ostende lors du premier match de championnat, très peu de monde autour des terrains de D1 savaient qui il était. Mais nous, on était calme et confiant par rapport à son profil, et il a d'ailleurs fait ses preuves", a estimé Edward Still, qui a également confirmé que Charleroi "veut encore être actif"dans ce mercato.

Aujourd'hui, il revit un peu le même scénario avec l'arrivée d'Hosseinzadeh, qui n'est cependant pas encore qualifié. "Oui, c'est un peu la même chose. Peu de gens le connaissent mais nous, on sait que son recrutement a été vraiment approfondi et on est confiant sur les qualités qu'il va nous apporter et qu'il nous montre d'ailleurs déjà à l'entraînement depuis quelques semaines. Ça fait peu de bruit à l'extérieur et son arrivée suscite peu de positivisme parce qu'il est inconnu en Belgique, je le comprends, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle qu'il soit là."

La sélection (21) : Koffi, Patron, Chiacig, Bager, Andreou, Bessilé, Wasinski, Boukamir, Kayembe, Tchatchoua, Nkuba, Marcq, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Gholizadeh, Mbenza, Descotte, Benbouali, Badji.

Absents : Van Cleemput, Knezevic (blessés), Hosseinzadeh (pas qualifié).