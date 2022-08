Zorgane coupable face à Bruges: "Ma perte de balle amène l’égalisation"

On ne pourra reprocher à Zorgane son humilité. Malgré son énorme match, l'Algérien retenait davantage son erreur à la base du 1-1. "Ma perte de balle amène l'égalisation. On peut dire que j'ai livré un bon match, mais je suis déçu. Je demande pardon à mes coéquipiers."

Le sentiment de frustration envahissait le milieu relayeur. "Les grands matchs se jouent sur des détails. On ne mérite pas cette défaite. Les Brugeois marquent sur nos erreurs. Nous avons donné des cadeaux et nos attaquants ont aussi manqué de chance. Nos adversaires se sont procuré moins d'opportunités, mais ils ont été plus "tueurs". C'est frustrant et cela ressemble au scénario de l'année dernière où Bruges avait gagné à la dernière minute."