Mercato: Charleroi étudie la piste Nacer Chadli

Le Sporting va-t-il réaliser l'un des gros coups du mercato en enrôlant Nacer Chadli ? Ce n'est pas impossible. On sait en tout cas que l'idée germe dans les têtes, au club, depuis plusieurs jours, comme Sudinfo l'a publié ce mardi.



Il reste un an de contrat à Chadli (33 ans) à Istanbul Basaksehir (Turquie) mais le Diable rouge ne serait pas contre un retour en Belgique dès cet été.



Selon nos informations, à l'heure actuelle, il y a cependant peu de chances que le deal se fasse car la concurrence est déjà rude et que le renfort prioritaire concerne le poste du numéro 9. Mais on sait aussi qu'en football, tout peut changer dans les derniers jours du mercato. Celui-ci se clôture le 6 septembre.