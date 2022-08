Zaroury quitte Charleroi pour Burnley : "Merci sincèrement !"

Comme révélé la semaine dernière, le départ d’Anass Zaroury semblait inéluctable. L’ailier belge de 21 ans, arrivé l’été dernier à Charleroi en provenance de Lommel (D1B), n’était pas ravi de sa situation et souhaitait relever un nouveau défi. Charleroi a collaboré et le joueur vient de s’engager à Burnley (Championship), le club entraîné par Vincent Kompany. L’information a été officialisée ce mardi par les deux clubs.

A Burnley, il a signé un contrat de 4 ans et, selon nos informations, le montant du transfert est légèrement inférieur à 4 millions d’euros (avec un pourcentage à la revente). Il s’agit là d’une belle plus-value financière pour Charleroi qui avait déboursé à peine 200000 euros pour enrôler Zaroury à l’été 2021.

Ce mardi, le joueur a adressé un message sur son compte Instagram : "Chère famille des Zèbres, je tenais à vous remercier sincèrement pour les 14 mois intenses passés en votre compagnie. Supporters, personnel, staff sportif et médical et évidemment mes coéquipiers avec lesquels j’ai passé des moments formidables, merci ! Merci à Mehdi (Bayat) de m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club si attachant, mais également d’avoir compris et respecté mon choix de relever un nouveau défi passionnant. Allez Charleroi !"