Charleroi : Hosseinzadeh enfin qualifié et Knezevic apte pour recevoir Gand

A deux jours de la réception de Gand, dimanche (18h30), Edward Still s’est montré positif par rapport à l’état physique de Knezevic et Hosseinzadeh.

Une semaine après la défaite imméritée concédée contre le Club Bruges (1-3), le Sporting de Charleroi attend Gand de pied ferme dans le cadre de la septième journée de championnat.

Bien qu'il reste un entrainement ce vendredi après-midi et un ce samedi, Edward Still devrait pouvoir disposer de deux joueurs supplémentaires dans sa sélection : Stefan Knezevic et Amirhossein Hosseinzadeh. Le défenseur suisse, qui souffrait du genou, a reçu une infiltration il y a une dizaine de jours. "Stefan a bien réagi au traitement et a fait une bonne semaine d'entraînement, a commenté l'entraîneur carolo ce vendredi. Il a malgré tout loupé deux semaines d'entraînement mais il entre assurément en compte pour le match de ce dimanche."Probablement pas dès le coup d'envoi mais il sera en tout cas une option en cas de besoin défensif. D'autant plus que Wasinski (coup sur la cheville) et Boukamir (U23) seront a priori absents.

L'autre bonne nouvelle, pour Edward Still, concerne donc Amirhossein Hosseinzadeh. Le milieu de terrain iranien – qui portera le n°99 - est enfin qualifié. "C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe. Sa légèrement surcharge musculaire est totalement guérie et il est à fond avec le groupe depuis une dizaine de jours", a déclaré Still.

Par contre, Descotte (gêne musculaire) est incertain.

La sélection sera communiquée après l'entraînement de ce samedi. Edward Still devra choisir parmi les joueurs suivants : Koffi, Patron, Chiacig, Bager, Knezevic, Bessilé, Andreou, Tchatchoua, Kayembe, Nkuba, Ilaimaharitra, Morioka, Zorgane, Marcq, Heymans, Gholizadeh, Mbenza, Badji, Benbouali.

Absents : Van Cleemput (blessé), Delavallée, Boukamir (U23).

Incertains : Wasinski, Descotte.Vincent Blouard