Patron satisfait de sa première avec les Zèbres: "Je vais bien dormir"

Pierre Patron a terminé le match éreinté. "Je vais bien dormir (sourire). Nerveusement, c'était intense dès 14 h 30, le moment où j'ai appris que j'allais commencer", expliquait le gardien français arrivé cet été du Mans FC, et qui disputait ce dimanche son premier match officiel avec le Sporting. "J'avais joué un amical avec les U23 contre les Francs Borains, mais ce n'est pas pareil. Ici, c'est le haut niveau. Il faut garder la concentration, essayer de se faire entendre dans l'ambiance, communiquer constamment avec mes défenseurs…" Une communication pas toujours simple. "Les gars se moquaient un peu de moi au début parce que je ne parlais pas bien anglais, mais on travaille tout ça à l'entraînement et on arrive maintenant à se comprendre."

Excepté sur le but gantois, Patron n'a pas eu grand-chose à faire. "C'est grâce au travail des gars. On n'a pas paniqué. C'est une victoire collective. Le but ? Le ballon vient à bout portant, je le touche, mais il rebondit sur le poteau ." Recevra-t-il encore sa chance samedi à OHL ? Cela dépendra de l'état de Koffi. "Le rôle du n°2 est d'être prêt à jouer ou à dépanner à n'importe quel moment. Avant de penser au prochain match, je vais savourer avec l'équipe." Toujours avec le sourire.