Division 1A Charleroi Hosseinzadeh soulagé de son transfert à Charleroi: "Parfois, je n'en dormais pas la nuit" Première interview du nouveau médian iranien du Sporting. Vincent Blouard Spécialiste Sporting de Charleroi ©BELGA

Bien malgré lui, Amirhossein Hosseinzadeh (21 ans) a probablement été le dossier le plus compliqué de l’été, à Charleroi. Dans les tuyaux depuis fin juin, son transfert en provenance du club d’Esteghlal contre environ 250000 euros a mis presque deux mois à se conclure, entre querelles politico-sportives en Iran et diverses complications bancaires et administratives. Mais le milieu...