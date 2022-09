Edward Still commente la fin du mercato carolo : "Ce n’est pas dramatique"

Le mercato belge s’est refermé mardi minuit, finalement sans arrivée dans la dernière journée à Charleroi. Pourtant, deux jours plus tôt, Edward Still avait publiquement déclaré que le Sporting serait encore actif. "Il y avait un accord entre le staff et la direction, a expliqué l’entraîneur carolo ce vendredi. On avait un plan. On voulait faire un ou deux transferts entrants mais pas n’importe comment et pas à n’importe quel prix. Le club a fait des offres mardi mais chaque joueur a sa valeur et on veut respecter ça. Ce n’est pas dramatique. On a de la qualité à tous les postes. Certes, le noyau n’est pas parfaitement équilibré mais cela va donner des possibilités à d’autres joueurs, dont nos jeunes, et on va devoir se montrer flexible à un moment ou à un autre avec l’enchaînement des matchs qui se profile."

Dans l’immédiat, c’est un déplacement à OHL (4e, 13 points). Edward Still s'en méfie : "Ils font un super début de saison, c’est l’une des équipes en forme avec des joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons comme De Norre – qui prend un rôle central important - ou Tamari. OHL a trouvé une forme de maturité et a pas mal investi cet été. C’est un club en développement et ce sera intéressant pour nous de tester notre maturité aussi."

Un team building mercredi

Pour relâcher quelque peu la pression après deux matchs nerveusement énergivores contre le Club Bruges (défaite 1-3) puis Gand (victoire 2-1), Edward Still a organisé un team building, mercredi.

Au programme : padel, foot-tennis et mini-foot. "Une occasion de sortir un peu du cadre du quotidien. La routine est importante parce qu’elle permet de créer une forme de tranquillité, mais il ne faut pas non plus tomber dans une routine négative. Ce genre d’activité permet de créer des liens différents entre les joueurs mais aussi entre les joueurs et le staff. Et cela rafraîchit un peu l’énergie de l’équipe."

Koffi va reprendre sa place

Au niveau de la sélection, Still salue surtout le retour de Koffi – "il est à 100% fit et va reprendre sa place" - mais perd Kayembe "pour une dizaine de jours". Il souffre d’une surcharge musculaire au niveau des ischios.

La sélection (21) : Koffi, Patron, Chiacig, Knezevic, Bessilé, Andreou, Wasinski, Bager, Nkuba, Tchatchoua, Ilaimaharitra, Zorgane, Marcq, Morioka, Heymans, Mbenza, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Badji, Benbouali, Descotte.

Absents : Van Cleemput, Kayembe (blessés), Boukamir, Dalle Molle, Monticelli (non repris), Delavallée (U23).