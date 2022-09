À Charleroi, Wasinski attend son tour

On l’aurait presque oublié mais, en l’absence de Van Cleemput, Knezevic, et tout récemment de Kayembe, il y a un défenseur qui piaffe d’impatience : Martin Wasinski. Cinq fois sur la feuille de match, le jeune Donceelois (18 ans) n’a pas disputé la moindre minute cette saison. Sa récente petite blessure à la cheville n’est pas une excuse valable sur la durée.

La saison dernière, l’alternance avec ses obligations scolaires sonnait comme un argument plus audible. Mais désormais diplômé et installé dans son "chez lui", Wasinski est pleinement concentré sur son début de carrière professionnelle. Il attend simplement son tour. Tout en sachant qu’à l’instar de ses concurrents, il devra répondre présent lorsque l’on fera appel à lui. La direction et le coach ont toujours scandé qu’ils croyaient en lui. C’est peut-être le moment de le prouver.