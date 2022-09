Edward Still est sous pression : "Cette défaite m'en rajoute"

Edward, quelle est votre analyse de cette cinquième défaite en neuf journées ?

"Il y a la frustration d'avoir concédé trois buts sur les trois seuls tirs cadrés de Westerlo. On s'est crée plusieurs occasions franches pour gagner sur un score large mais il nous a manqué de précision dans le dernier geste. Nous avions une domination complète de la rencontre mais il y a eu des faits de jeu comme Zorgane qui manque le 1-0 devant le but vide après une minute, l'occasion manquée de Heymans et le face-à-face raté de Nkuba en deuxième mi-temps et les les opportunités de Gholizadeh.

Les transitions défensives ont été mal gérées de votre côté.

"On a pressé homme contre homme mais on a mal géré nos transitions à l'image du deuxième but. Nos défenseurs centraux ont laissé les attaquants se retourner trop facilement.

Pourquoi avoir placé Descotte sur l'aile alors qu'on l'attendait dans l'axe ?

"Son profil lui permet d'évoluer à différents postes. Depuis deux semaines, on le fait travailler à cette position à l'entraînement. Il y avait énormément d'adversaires dans l'axe et Nkuba avait montré qu'il y avait de l'espace sur le côté. Tchatchoua commençait en plus à fatiguer."

Le but de Badji peut-il lui servir de déclic ?

"Sa réalisation n'est pas une surprise. On savait que cela finirait par arriver. Il le mérite par son attitude et son travail. C'est décevant que ça ne nous ait rien rapporté."

Cette deuxième défaite consécutive avant la trêve internationale et un calendrier corsé avec le déplacement à Anderlecht et la réception du Standard vous rajoute-t-elle de la pression ?

"Evidemment, je ne vais pas mentir ou jouer un jeu. J'ai toujours été clair dans ma communication. Ces défaites me rajoutent de la pression mais tout le club est sous pression. L'an passée, on était irréprochable face aux petits et l'on avait plus de difficultés face aux grands. Là, ça sera peut-être l'inverse. Il y aura peut-être du très bon Charleroi pour aller gagner à Anderlecht puis face au Standard."