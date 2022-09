Quel climat pour le retour du fan day de Charleroi?

Initialement prévue mi-juillet, cette journée unique dédiée aux fans du Sporting de Charleroi se tiendra finalement ce samedi 24 septembre. Ce changement de calendrier est intervenu à la demande des clubs de supporters qui estimaient que la période des vacances estivales était moins propice à ce rassemblement généralement festif et familial.

Le rendez-vous est donc fixé à ce samedi.

Au programme, dès 10 h sur l’esplanade du stade : animations en tous genres, stands de partenaires, présences des joueurs (exceptés les 12 internationaux) et du staff. Et, pour la première fois, une visite des vestiaires sera possible. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Le public pourra également découvrir les nouvelles fresques qui habillent les murs sous la T3. Une initiative lancée par le collectif "le 12e homme" (ex-Amicale des supporters) qui tente de ranimer la tribune familiale et d’attirer un nouveau public au stade, entre autres via sa section jeunesse.

Mais l’atmosphère qui entourera ce premier fan day post-Covid dépendra aussi de deux facteurs : la météo… et l’humeur des supporters les plus bruyants. On le sait : le climat était plutôt délétère ces dernières semaines entre le public et la direction. Ce fan day, activité conviviale par excellence, peut être une bonne occasion pour un dialogue, voire un rabibochage.