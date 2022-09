45 minutes pour Ken Nkuba avec les Diablotins

Il y a dix jours, peu avant sa conférence de presse pour préfacer la rencontre entre Charleroi et Westerlo, Edward Still s’était réjoui d’apprendre la présence de Ken Nkuba dans le groupe des espoirs. Le technicien sait mieux que quiconque le travail fourni par son joueur de 20 ans en un an pour revenir d’une rupture des ligaments croisés.

Ses bonnes performances avaient poussé Jacky Mathijssen à offrir à l’ailier droit de formation un baptême avec les Diablotins en juin dernier. Pour sa deuxième convocation, Nkuba est resté sur le banc lors de la défaite face aux Pays-Bas avant de rentrer à la mi-temps contre la France. Le Carolo a bien tenu son flanc face à la puissance offensive tricolore. De quoi pouvoir rêver de figurer dans la liste au mois de juin pour l’Euro ?