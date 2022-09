La trêve des internationaux carolos : nouveau sélectionneur pour Gholizadeh, clean sheet pour Koffi et Zorgane remplaçant

Durant cette trêve internationale, douze joueurs du noyau A élargi du Sporting de Charleroi ont été appelés par leur sélectionneur. Ils ont connu des fortunes diverses.



Stelios Andreou (Chypre) a disputé deux matchs entiers, en Ligue des nations, à droite de la défense. D'abord une victoire quelque peu étonnante contre la Grèce (1-0) puis une lourde défaite face au Kosovo (5-1) qui a maintenu Chypre à la quatrième et dernière place du groupe.

Loïc Bessilé a joué 80 minutes avec le Togo lors du match amical contre la Côte d'Ivoire. Positionné comme axial gauche d'une défense à quatre, il n'a pu empêcher la défaite des Eperviers (2-1). A noter que l'ancien joueur de Charleroi, David Henen, a eu droit à 72 minutes.

Hervé Koffi a enfin signé une clean sheet. Bon pour le moral du gardien, en manque de confiance à Charleroi ! C'était lors de la victoire du Burkina Faso contre la RD Congo (1-0).

Voyage un peu moins fructueux pour Adem Zorgane : le milieu de terrain est resté sur le banc de l'Algérie qui s'est imposée 1-0 face à la Guinée et a ensuite été remplacé à la mi-temps, ce mardi contre le Nigéria (2-1).



Le capitaine carolo Marco Ilaimaharitra a, lui, bien entendu pris part aux amicaux (officiels ou non) qui concernaient Madagascar lors d'un camp au Maroc. Les Barea se sont d'abord inclinés face aux Lions de l'Atlas (1-0) avant de partager contre le Congo (3-3) et d'enfin gagner contre le Bénin (3-1). Ces matchs servaient de préparation en prévision des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des nations.

En stage en Autriche avec l'équipe nationale de l'Iran, Ali Gholizadeh a participé à la victoire sur l'Uruguay (1-0) durant 21 minutes. Quelques jours plus tard, il a joué tout le match contre le Sénégal (1-1) sur le flanc droit de la sélection reprise en mains récemment par Carlos Queiroz. L'entraîneur portugais (69 ans) avait déjà dirigé l'Iran de 2011 à 2019. Pas de trace en revanche d'Amirhossein Hosseinzadeh sur la feuille de match.

Enfin, cinq jeunes du Sporting avaient rejoint les équipes nationales U18, U19 et U21 de la Belgique. En U21, Ken Nkuba a disputé une mi-temps du deuxième match, face à la France mardi à Valenciennes (2-2). En U19, Mehdi Boukamir n'est pas monté face à l'Albanie (victoire 3-1) au contraire de Martin Wasinski, à nouveau titulaire (90 minutes) en défense. Et en U18, Jason Dalle Molle (90) et Roméo Monticelli (100) ont reçu des minutes lors des trois matchs amicaux. La Belgique affrontait les Iles Féroé (3-1), les Pays-Bas (1-3) et l'Angleterre (1-2).

Tous les internationaux sont attendus de retour à Charleroi ce mercredi, voire jeudi au plus tard, pour préparer le déplacement de dimanche à Anderlecht (13h30).