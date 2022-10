Charleroi est prêt pour le choc wallon: "Même avant d'aller à Anderlecht, on nous parlait déjà de ce match"

On ne pensait pas l'écrire il y a quelques semaines entre le début de saison chaotique des Rouches et l'irrégularité des Zèbres mais avec la bonne série du Standard malgré la dernière défaite contre Seraing et les faux-pas des autres concurrents, les Liégeois et les Carolos vont se battre pour se rapprocher du top 4. Au-delà de l'enjeu sportif, le Sporting doit gagner ce choc wallon ne serait-ce que pour ces fans.

"Même avant d'aller à Anderlecht, on nous parlait déjà de ce match", explique Edward Still. "On sent la ferveur populaire. On comprend l'importance de la partie même en interne. C'est important de l'utiliser à notre avantage."

Une tactique avec ou sans ballon ?

Sportivement, le technicien peut compter sur l'ensemble de son noyau excepté les blessés de longue durée comme Knezevic et Van Cleemput. D'habitude joueurs, les Hennuyers sont repartis du Lotto Park avec la victoire en ayant bâti ce succès sur une rigueur défensive. Seraing a également battu le Standard grâce à un bloc bas contraignant. Est-ce que ces données vont pousser Edward Still à modifier son plan de jeu initial ?

"À Seraing et à Zulte, on a moins eu le ballon et on a gagné ces matchs-là mais on est reparti aussi avec les trois points en maîtrisant la possession comme face à Gand, avant que les Buffalos ne soient réduits à dix. Il faut maintenant trancher. On a bien analysé les forces et les faiblesses du Standard."

Les trouver et les vaincre permettraient de se relancer définitivement.