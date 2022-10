Edward Still réagit à ses choix : "Hervé Koffi a trouvé que c'était le bon moment"

Charleroi peut avoir le sourire. À part Van Cleemput et Knezevic, Edward Still peut compter sur l’ensemble de son groupe. La richesse quantitative du noyau le contraint à effectuer des choix. Celui d’avoir placé Koffi sur le banc au profit de Patron a été payant la semaine dernière.

"Hervé a réagi positivement. On a écouté son ressenti, détaille le technicien. Il est dans une fatigue extrême et il avait besoin d’un break. Lui trouvait que c’était le bon moment. Il a fait une bonne semaine d’entraînement et on a revu quelques réflexes propres à Hervé mais on va laisser Pierre au but pendant plusieurs semaines car c’est important qu’il trouve ses marques."

Dans le secteur de l'attaque, Benbouali n'est plus apparu dans la sélection lors des deux précédentes rencontres. Comment le transfuge du dernier mercato vit-il ce moment délicat ? "Il faut être honnête, ce n'est pas facile pour lui. C'est pour ça qu'il est important de bien lui expliquer nos choix, de lui montrer les images et le pousser à continuer le travail."

L'Algérien peut s'inspirer du cas Badji. Longtemps en méforme, le Sénégalais semble retrouver les aptitudes qu'il avait affichées lors de son passage à Bruges. "Il a fallu du temps mais tout le mérite lui en revient."

De quoi revendiquer une place de titulaire pour le choc wallon ?