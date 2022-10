Edward Still n’en veut pas à Tchatchoua: “J’ai mal au coeur pour Jackson”

Résolument positif, Edward Still n’en voulait pas à Adem Zorgane et Jackson Tchatchoua.

Après la victoire particulièrement poussive ramenée d’Anderlecht le week-end dernier, Edward Still et son équipe ont connu le sentiment inverse, ce dimanche. Une défaite cruelle et imméritée face au rival du Standard. Un manque de réussite, résumait l’entraîneur.

Quelle est votre analyse du match ?

"Je félicite notre adversaire mais, selon nous, la victoire n’est pas méritée. Mon collègue (NdlR : Ronny Deila, assis à ses côtés) le reconnaît et cela renforce mon sentiment. Je suis fier de notre prestation, fier que l’on ait si bien défendu en première mi-temps et que l’on ait créé des occasions sur des transitions de qualité. Mais on a manqué de réussite sur le but encaissé. C’était un test de caractère après avoir encaissé alors qu’on gérait bien le match. On a grandi en deuxième mi-temps en mettant le côté opposé en difficulté. On a bien bougé le ballon et l’occasion de Heymans en fin de match devait être dedans. Encore un manque de réussite, malheureusement."

Estimez-vous ce test de caractère réussi parce que votre équipe a maintenu sa ligne de conduite et été dangereuse à dix contre onze, ou raté parce qu’il y a la défaite au bout ?

"Je reste calme dans la victoire comme dans la défaite. C’est l’une des parties centrales de qui je suis comme entraîneur et de l’approche que l’on prône ici à Charleroi. Le ressenti vécu après ce match est clair : il est réussi. On a eu un manque de réussite et cela va encore arriver sur d’autres matchs. S’il y a une personne qui est sortie du stade en disant que notre défaite est méritée… La semaine dernière, à Anderlecht, on a eu de la réussite et je l’ai reconnu. Mais pas ce soir (NdlR : lisez hier). Je retiens surtout que, par rapport à la saison passée, on voit plus souvent cette force de caractère. On a grandi. Notre collectif est plus fort et on a des joueurs qui, enfoncés à un moment, savent ressortir grâce à leur force de caractère et émotionnelle."

Quelles ont été l’attitude et la réaction de Jackson Tchatchoua et Adem Zorgane, les deux héros malheureux du soir ?

"Il y a beaucoup d’émotions qui se bousculent après un tel match. On discutera dans les prochains jours avec Adem qui a fait de son mieux pour arrêter la contre-attaque suite à un mauvais contrôle. Le connaissant, il n’a certainement pas voulu faire mal à l’adversaire, c’est sûr. Pour Jackson, il a été une menace offensive et a rajouté de la discipline défensive. J’ai mal au cœur pour lui, il ne mérite pas ça aujourd’hui. Il vient couvrir deux de nos défenseurs, il est dans une position parfaite… Il n’a pas été formé à ce poste-là et tout va vite dans ce genre de situation. Il va apprendre très vite de tout cela."