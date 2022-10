Joris Kayembe: "Ils ne méritaient pas de gagner"

Ce n'est plus un intérim. Positionné à nouveau en défense centrale, Joris Kayembe a éteint William Balikwisha. Malgré cette bonne prestation individuelle, l'international belge n'était logiquement pas satisfait après cette troisième défaite en quatre rencontres. "C'est frustrant. Les Liégeois ne méritaient pas de gagner et ils le savent bien. Nous avons eu moins de réussite qu'à Anderlecht. Cette défaite-ci fait plus mal que les autres car on a montré des choses."

Après dix journées, le Sporting reste une équipe illisible capable de coups d'éclat mais aussi de désillusions. "C'est vrai, on a du mal à enchaîner. Nous allons essayer de trouver des solutions. Les occasions étaient pourtant en notre faveur ce soir. Dommage qu'Adem se fasse exclure car il récupère beaucoup de ballons. Je ne sais pas si ça méritait un carton rouge mais je ne veux pas prendre l'excuse de l'arbitrage."

Il faudra retrouver le chemin de la victoire à Saint-Trond au risque de plonger dans le doute.