Charleroi : Edward Still a préparé le déplacement à Saint-Trond "en partant du principe que Zorgane sera suspendu"

Six jours après la courte défaite imméritée contre le Standard (0-1), le Sporting de Charleroi s'apprête à enchaîner trois matchs en une semaine face à des adversaires théoriquement plus abordables, à commencer par Saint-Trond ce samedi (18h15), avant Courtrai (mardi) puis le Cercle (vendredi). "Il faut pouvoir rebondir pour aller chercher les points qu'on n'a pas pris face au Standard, espère Edward Still. Il n'y aura pas vraiment d'entraînement dans les prochains jours à cause de l'enchaînement des matchs, donc le noyau va tourner, surtout avec la suspension de Zorgane. Tout le monde va recevoir des minutes, donc cela impulse une énergie au groupe."

La suspension d’Adem Zorgane, exclu dimanche dernier dans le choc wallon, est l’actualité qui anime la semaine au Mambourg. Le club a décidé d’aller en appel des trois matchs de suspension (2 effectifs + 1 avec sursis et 2500 euros d’amende) décidés par le Parquet de l’Union belge, mardi. Une décision définitive est attendue ce vendredi mais il y a évidemment très peu de chances que la sanction soit réduite à néant.

"On a préparé ce déplacement en partant du principe qu'Adem sera suspendu", a fort logiquement déclaré Edward Still en conférence de presse. Une tuile pour l'entraîneur carolo. "C'est l'un des joueurs les plus dangereux du championnat par sa contribution à notre plan d'attaque, la vitesse de circulation et la création d'occasions, mais sa suspension ouvre la porte à d'autres joueurs. Cela pourrait par exemple nous permettre de faire rentrer un nouvel attaquant comme Benbouali, de faire revenir Gholizadeh ou de lancer un profil différent comme Marcq ou Heymans."

Saint-Trond entre technique et puissance

Pour dompter au mieux la surface synthétique du Staaienveld, les Zèbres se sont entraînés sur pareille surface en cette fin de semaine à Marcinelle. "Saint-Trond est une équipe assez complète et équilibrée entre des touches techniques et un jeu puissant avec des joueurs comme Brüls ou Okazaki. Je m'attends à un match rapide sur le synthétique."

En cas de victoire, Saint-Trond (11e, 13 points) dépasserait Charleroi (10e, 15 points) au classement.



La sélection (19) : Patron, Delavallée, Bager, Andreou, Boukamir, Bessilé, Kayembe, Wasinski, Tchatchoua, Nkuba, Ilaimaharitra, Marcq, Morioka, Heymans, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji, Benbouali.

Absents (8) : Koffi (repos), Van Cleemput, Knezevic, Descotte (blessés), Zorgane (suspension à confirmer), Chiacig, Monticelli, Dalle Molle (U23).