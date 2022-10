Accueil ... ... Jupiler Pro League Charleroi Bientôt l’heure de l’au revoir pour Gholizadeh à Charleroi Un commentaire de notre expert, Vincent Blouard. Vincent Blouard ©D.R.

Que les supporters du Sporting se tiennent prêts. Il leur reste sept matchs pour se faire une raison et préparer l'au revoir. Car ces sept-là avant la Coupe du monde (six de championnat et un de Coupe de Belgique) risquent d'être les derniers d'Ali Gholizadeh sous la vareuse zébrée. L'échéance mondiale, le rêve de tout joueur de football, trotte dans la tête de l'Iranien depuis des semaines. Il y pense jour et nuit.



C'est d'ailleurs peut-être en partie pour cette raison qu'il peine à enchaîner les performances à son véritable niveau depuis le début de la saison. Se ménage-t-il, même inconsciemment, en prévision du Qatar ? Lui seul a la réponse et il ne nous appartient pas de la juger. Quoi qu'il en soit, s'il est resté à Charleroi l'été dernier, c'est justement pour garder toutes ses chances d'arriver...