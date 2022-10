Défaite interdite pour Charleroi et Courtrai : "Ne pas jouer la peur au ventre"

La pression est grande sur Edward Still et le Sporting de Charleroi qui accueillent Courtrai ce mardi (18h30) dans le cadre de la 13e journée de championnat.

Le récent bilan comptable est inquiétant pour Charleroi : quatre défaites sur les cinq derniers matchs et un total de 15 points sur 36. La réception de Courtrai (16e, 10 points) ressemble à un match de la peur, ce mardi. Mais Edward Still, qui a souhaité "rapidement tourner la page" après le non-match de son équipe samedi à Saint-Trond (2-1), a tenté de tempérer les choses.

"Quand les choses se passent bien, elles ne sont jamais aussi incroyables qu’on ne le dit. Mais quand elles sont plus difficiles, elles ne sont pas aussi dramatiques qu’on peut le ressentir, a philosophé l’entraîneur de Charleroi ce lundi en conférence de presse. On doit rester relativement calme. Il faut qu’on avance avec courage. Ce serait facile de s’isoler et de ressentir de la peur, de pointer les autres du doigt… C’est dans ces moments compliqués que l’on va tester la force de notre collectif et devoir trouver un ressenti de courage pour demander le ballon, être agressif et ne pas jouer la peur au ventre, en reculant. C’est la pire chose qu’on pourrait faire."

Tirer le public avec nous

Mais l’atmosphère en tribune risque d’être négative, voir explosive, inévitablement, et Courtrai pourrait en profiter si le match ne tourne pas rond pour les Zèbres. "Ce n’est certainement pas une crainte, a déclaré Edward Still. Je l’ai toujours dit : après de mauvais matchs comme celui de samedi, je comprends la réaction des supporters, leur frustration et leur déception. Ce sera à nous de montrer dès le début du match dans quel état d’esprit et avec quelle énergie on va le jouer. Et de tirer le public avec nous, le redynamiser. Pas l’inverse."

Nkuba va se tester

La sélection sera dévoilée après l’entraînement fixé à 15h. Knezevic et Van Cleemput (blessés) sont d’ores et déjà forfaits tout comme Zorgane (suspendu) et Descotte (blessé) . En revanche, les examens médicaux passés ce lundi matin par Ken Nkuba sont rassurants. "Rien de trop grave pour sa cheville, a dit Still. C’est à confirmer mais on espère qu’il pourra être avec nous dès mardi. Il va se tester."